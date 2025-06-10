Karabük İl Özel İdaresi'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde Karabük İl Özel İdaresinde bayramlaşma programı yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Hamzalar mevkisinde bulunan ek hizmet binasında gerçekleştirilen programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, Yol İş Sendikası Eğitim Sekreteri Sait Elçin, birim müdürleri ve personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kelleci, çalışanların ve ailelerinin geçmiş kurban bayramlarını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.