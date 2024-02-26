Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Karabük-Zonguldak kara yolunda 19 personelin katılımıyla cayrokopter destekli havadan trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Ekiplerin, trafik kazalarının azaltılması amacıyla denetimlere aralıksız devam edeceği belirtildi.