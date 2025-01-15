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Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, AK Parti'ye Katıldı

Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, AK Parti'ye Katıldı
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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, AK Parti'ye katıldı. Törende AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Ertekin'e rozetini takarak partinin büyüyen ailesine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende İl Başkanı Ferhat Salt, Ertekin'e rozetini taktı.

Salt, partisinin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu belirterek, Ertekin'i tebrik etti.

AK Parti'ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ertekin de "AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam, partinin Karabük teşkilatından yöneticiler ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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