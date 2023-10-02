Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi, ekim ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yaptığı konuşmada, KÖYDES projelerinden şimdiye kadar Karabük'e 335 milyon 368 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirterek, "Bu ödenekler sayesinde şimdiye kadar üzerine gidilemeyen birçok problemin üzerine gidilmiş, çözüm bekleyen birçok problem yerel anlamda çözüme kavuşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Her yıl belirlenen hedeflerin çalışılarak geçildiğini aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"2019 yılında kurmuş olduğumuz asfalt plentimiz ile bugün itibarıyla toplamda 600 bin ton üretim gerçekleştirmiş, ilçelerimize uyguladığımız asfalta kilometre bazında bakıldığında 700 kilometreye ulaşılmıştır. 2023 yılı içerisinde ise toplam üretimimiz 121 bin ton olarak gerçekleşmiş ve yapmış olduğumuz asfalt miktarı da 140 kilometreye ulaşmış bulunmaktadır. Geçen sene hedef olarak belirlediğimiz 140 kilometre, zirve yaptığımız bir çalışmaydı.

Bugün itibarıyla geldiğimiz bu rakam üzerine ilçelerimizin yapmış olduğu ek programlarla beraber 150 kilometrenin üzerinde asfaltı ilçelerimizde, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın konforu adına gerçekleştirmiş olacağız."

Sözen, yatırımların Karabük'e kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerine, valilere, meclis üyelerine, meclis başkanlarına, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve personeline teşekkür etti.