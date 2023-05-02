Karabük İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Sözen, yaptığı konuşmada, 60 milyon liralık KÖYDES ödeneğinin Karabük'e ayrıldığını bildirdi.

İl Özel İdaresi olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgeye yönelik çalışmalarından bahseden Sözen, 2023 yılının "yatırım ve atılım yılı" olacağını ifade etti.