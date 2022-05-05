Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantısı yapıldı - Haberler

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Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantısı yapıldı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen, mayıs ayının gelmesiyle tam kadro sahada olacaklarını söyledi.

Belde ve köylerde yaşayan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına kamu kaynaklarının etkin kullanıldığını belirten Sözen, "Bu yıl yine çok önemli yatırımları hayata geçirmiş olacağız. Köyde yaşamanın daha konforlu hale getirilmesini sağlayacağız. Vatandaşlarını beklentilerini karşılamaya çalışacağız. Milletimizin bize gösterdiği teveccühe layık olma adına çalışmaları el birliğiyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Ahmet Sözen, Karabük, Mayıs, Kamu, Güncel, Haberler

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