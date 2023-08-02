Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama yapıldı
Güncel Haberler
Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse atandı.
Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Kadir Yırtar, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise Polis Başmüfettişi Mehmet Ali Hasan Köse atandı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel