Karabük haberleri... Karabük'te taksinin çarptığı kişi yaralandı
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Karabük gündem haberi: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı kişi yaralandı.
Emek Mahallesi'nde bulunan kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan F.T'ye, M.S'nin kullandığı 78 T 6014 plakalı taksi çarptı.
Yaralanan F.T, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel