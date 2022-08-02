Karabük haberleri: Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
Karabük haberi: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbarda bulunulan A.Ş'nin adresine operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda 6 tüfek, el yapımı tabanca ve bu silahlara ait 426 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.
AA / Ahmet Özler - Güncel