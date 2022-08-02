Karabük haberleri: Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı Karabük haberi: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbarda bulunulan A.Ş'nin adresine operasyon düzenledi. Evdeki aramalarda 6 tüfek, el yapımı tabanca ve bu silahlara ait 426 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Güncel AA / Ahmet Özler Güncel Haberler

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