Son dakika haber... Müstakil ev yangında hasar gördü Güncel Haberler Son dakika haberler: Karabük'te iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karabük'te iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fevzi Çakmak Mahallesi Kır Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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