Karabük haberleri | Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Karabük haber... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sami Y. (53) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen ATV, Karabük-Kastamonu kara yolunda Çerçen köyü yakınlarında devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güncel AA / Ahmet Özler Safranbolu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük haberleri | Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.