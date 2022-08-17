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Karabük haberleri | Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük haberleri | Karabük'te devrilen ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

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Karabük haber... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Sami Y. (53) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen ATV, Karabük-Kastamonu kara yolunda Çerçen köyü yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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