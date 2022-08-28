Karabük haberleri... Karabük'te çöp toplama alanında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Karabük bölgesinden gelen habere göre Karabük'te, çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Karabük'te, çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kılavuzlar Mahallesi'ndeki çöp toplama sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. İş makineleriyle de destek verilen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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