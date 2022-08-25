Karabük haberleri: Karabük'te bisikletle tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasında Güncel Haberler Karabük gündem haberi: Karabük'te bisiklet sürtücüsünün motosikletin arkasından tutunarak ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karabük'te bisiklet sürtücüsünün motosikletin arkasından tutunarak ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karabük-Safranbolu kara yolunda bisikletli bir kişi, önünde seyreden motosikletin arkasından tutunarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Karabük Güncel Haberler

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