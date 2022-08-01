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Ayağına demir düşen işçi yaralandı

Karabük'te demir çelik haddehanesinde ayağına demir düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

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Karabük'te demir çelik haddehanesinde ayağına demir düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde çalışan Naim E'nin (35) ayağına demir düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Karabük Güncel Haberler

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