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Son dakika haber | Asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü

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Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Bostanbükü köyünde 2 katlı evinin çatı katındaki balkona asma yaprağı toplamak için çıkan Kamil Çıtır (66), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çıtır müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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