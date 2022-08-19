Son dakika haber | Asma yaprağı toplamak için çıktığı balkondan düşen kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katından düşen kişi hayatını kaybetti. Bostanbükü köyünde 2 katlı evinin çatı katındaki balkona asma yaprağı toplamak için çıkan Kamil Çıtır (66), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çıtır müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Safranbolu Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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