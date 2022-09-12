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Karabük haberleri! Karabük'te 36 bin öğrenci ders başı yaptı

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Karabük haberler... Karabük'te 36 bin öğrenci ders başı yaptıKARABÜK Karabük'te yaz tatilinin ardından yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan 190 okuldaki 36 bin öğrenci ders başı yaptı.

Karabük'te 36 bin öğrenci ders başı yaptı

KARABÜK Karabük'te yaz tatilinin ardından yeni eğitim ve öğretim yılına başlayan 190 okuldaki 36 bin öğrenci ders başı yaptı.

Uyum eğitimi haftasının ardından 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başladı. İl genelinde 190 okulda, 36 bin öğrenci ve 3 bin 377 öğretmen ilk ders zilinin çalmasının ardından okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki Milletvekili Cumhur Ünal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'la birlikte Fatih İlkokulu ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra öğrencilerle birlikte sınıfları gezen Vali Gürel, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, çocuklara kitap ve çikolata hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

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