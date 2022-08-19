Karabük haberleri: Karabük Şehit Aileleri Derneğince aşure günü etkinliği düzenlendi Güncel Haberler Karabük yerel gündem haberine göre Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği gerçekleştirildi. Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince muharrem ayı dolayısıyla aşure günü etkinliği gerçekleştirildi. Karabük Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Beşbinevler Merkez Camisi imamı Hüseyin Lütfi Ersoy tarafından Kur-an'ı Kerim okunan etkinlikte, dua edilmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Jandarma Karabük Güncel Haberler

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