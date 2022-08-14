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Karabük haberleri! Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Yenice'deki asfalt çalışmalarını inceledi

Karabük haberleri! Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Yenice'deki asfalt çalışmalarını inceledi

Karabük haberi: Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Yenice İl Genel Meclis Üyeleri Recep Tetik ve Murat Karagül ile Ibrıcak köyü Ayanlar Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde gören Sözen, asfalt formeni Ali Coşkun'dan bilgi aldı.

Vatandaşların yaşadıkları yerlerde rahat hayat sürmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Sözen, "Şu anda bizim değmediğimiz ve ulaşmadığımız kırsal alanımız yok. İl Özel İdaremiz kırsal kesime yönelik hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projeleriyle kalkınma ve gelişme hamlesi, en ücra köylerimize kadar uzanmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Meclis Başkanı Ahmet Sözen Ali Coşkun Karabük Güncel Haberler

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