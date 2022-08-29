Karabük haberleri: İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Karabük haberleri... İstanbul'da hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Akıncı, memleketi Karabük'te toprağa verildi. İstanbul'da hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Akıncı, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Karabük'e getirildi. Beşbinevler Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Akıncı'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Törene, Akıncı'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler İstanbul Karabük Kıbrıs Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük haberleri: İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.