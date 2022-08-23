Karabük haberleri... AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor
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Karabük haberi... AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti.
AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu'da devam etti.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, beraberinde partililerle ilçeye bağlı Kırıklar, Yukarı ve Aşağıdana ile Yukarıçiftlik köylerine gitti.
Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden heyet, projeleri anlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel