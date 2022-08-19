Karabük haberi | Karabük'te selden zarar gören 12 bina yıkıldı

Karabük haberlerine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin hasar verdiği 12 binanın yıkımı tamamlandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin hasar verdiği 12 binanın yıkımı tamamlandı.

Tır köyünde ev sahiplerinden onay alınması sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında riskli bulunan 12 binanın yıkılmasına karar verildi.

Kaymakamlık tarafından 4 binanın yıkılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kalan 8 binanın yıkımı da yapıldı.

"Evlerin yerine mülk sahiplerine yenileri daha güvenli bir alanda yapılacak"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Tır köyünde selin ardından yapılan çalışmalar neticesinde 12 evin hasar gördüğünü belirlediklerini söyledi.

Evlerin hemen boşaltılarak yıkımına başladıklarını anlatan Gürel, "Köyde bulunan 12 evin yıkımı tamamlandı. Bu evlerin yerine mülk sahiplerine yenileri daha güvenli bir alanda yapılacak. Bunun çalışmaları başlatıldı. İlçemizde selin ardından başlatılan çalışma neticesinde yaralar hızla sarıldı. Vatandaşlarımızı mağduriyetleri hemen giderildi. Devletimiz büyük, vatandaşımızın her zaman yanında." diye konuştu.