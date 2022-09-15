Karabük haberi | Karabük'te oturduğu kayanın yuvarlanması sonucu ölen muhtar defnedildi Güncel Haberler Karabük haber: Karabük'ün Ovacık ilçesinde üzerine oturduğu kayanın kanala yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi. Karabük'ün Ovacık ilçesinde üzerine oturduğu kayanın kanala yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi. Yalçın Vatan'ın (45) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Ovacık'a bağlı Boyalı köyü Merkez Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Vatan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi. Törene, aile yakınları ile Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve köylüler katıldı. Boyalı köyünde dün Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait iş makinesinin su kanalı açma çalışmalarını izleyen köy muhtarı Vatan, oturduğu kaya ile kazılan kanala yuvarlanmıştı. Yaralanan Vatan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Güncel Haberler

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