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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İlhan Y'nin (26) kullandığı 06 BFR 667 plakalı motosiklet, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Selim Ü. yönetimindeki 06 KLZ 14 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin tekeri koptu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Karabük Güncel Haberler

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