Karabük haberi! Karabük'te KÖYDES ekim ayı değerlendirme toplantısı yapıldı Güncel Haberler Karabük haber... Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi'nin (KÖYDES) ekim ayı değerlendirme toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi'nin (KÖYDES) ekim ayı değerlendirme toplantısı, Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, KÖYDES kapsamında merkez köy ve ilçelerde yürütülen köy yolları, içme suları ve planlanan projelerin son durumları değerlendirildi. Vali Gürel, proje kapsamında gerçekleşen yatırımlar ile yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Kökcü ve Bahattin Eroğlu, ilgili birim müdürleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği personeli katıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Güncel Haberler

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