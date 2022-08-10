Karabük haberi: Karabük'te kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
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Gelen Karabük haberlerine göre Karabük'ün Ovacık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Karakoyunlu köyünde koyunlarının kayalıklara çıktığını gören çoban, bir süre kendi çabaları ile indirmeye çalıştı.
Keçileri indiremeyen çoban, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine giden ekipler, merdiven ve halat yardımı ile keçileri kayalıktan indirdi.
AA / Ahmet Özler - Güncel