Karabük haberi... Karabük'te evin dolabında yakalanan yılan doğaya bırakıldı
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Karabük haberine göre Karabük'te bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Karabük'te bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin çamaşır makinesinin konulduğu dolaba yılan girdi.
Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel