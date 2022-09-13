Karabük haberi... Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük haberler... Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ankara istikametinden Karabük'e gelen K.Ö. yönetimindeki 78 SS 061 plakalı otomobil, Çay köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki E.Ö, B.B.Ö, E.Ö. ve F.B.Ö yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Eskipazar Karabük Ankara Güncel Haberler

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