Karabük haberi | Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük haberi | Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük haberi | Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımı devam ediyor

Edinilen Karabük gelişmesine göre Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımının devam ettiğini bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Bilim ve İnovasyon Merkezi yapımının devam ettiğini bildirdi.

Vergili, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yavaş ilerleyen projenin yeninden hızlandığını belirtti.

Merkezin temelinin yaklaşık bir yıl önce atıldığını aktaran Vergili, "Bilim ve İnovasyon Merkezi projemizi çok önemsiyoruz. Şimdiye kadar çok yol alındı ama bitmesi ve faaliyete alınması konusunda çok daha hızlı hareket edeceğiz. Merkezimiz bölgemizde tek olacak. Buradan öğrencilerimizin yanında herkes faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Rafet Vergili Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title