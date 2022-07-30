Karabük haberi: Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi Karabük haberleri... Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi Karabük'te bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi. Karabük ormanlarındaki yaban çeşitliliği fotokapanla görüntülendi KARABÜK - Karabük'te bir doğasever ormana kurduğu fotokapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi. Bir doğasever yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi. Görüntülere nesli tükenmek üzere olan vaşak, ayı, karaca, tilki, domuz, dağ tavşanı gibi yaban hayvanları takıldı. Acil korunması gereken 100 sıcak noktalardan biri olan Karabük Ormanlarına kurulan fotokapanlar bölgenin yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Güncel İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Karabük Güncel Haberler

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