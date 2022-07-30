Karabük haberi... Başkan Ertuğrul'dan Eflani'ye kurulacak orman işletmede emeği geçenlere teşekkür

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, orman işletme müdürlüğünün ilçeye kurulacak olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman işletmenin kurulmasının ekonomik ve sosyal anlamda ilçeye çok şey kazandıracağını vurguladı.

Orman işletmenin lokomotif bir kuruluş olduğunu aktaran Ertuğrul, "Arkasından başka hizmetlerin gelmesine de vesile olacak. Orman işletme müdürlüğünün ilçemize kazandırılması için 30-40 yıl önce çalışma başlatmıştık ama sonuç alamamıştık. Son yıllarda kurulması tekrar gündeme geldi. Gerekli müracaatlarımızı yaptık, sonucunu aldık." diye konuştu.

Ertuğrul, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'e teşekkür etti.