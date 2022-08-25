Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük haberi... AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" ziyaretleri sürüyor

Güncel Haberler

Karabük haberi... AK Parti Karabük teşkilatının 'Yüz Yüze 100 Gün' ziyaretleri sürüyor

Gelen Karabük haberlerine göre AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde devam etti.

AK Parti Karabük teşkilatının "Yüz Yüze 100 Gün" programı, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde devam etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz, partililerle Pelitören, Kapaklı, Kuzören, Bulduk, Gözlü, Orta ve Babalar köylerine gitti.

Köy muhtarları ve köylülerle sohbet eden heyet, projeleri anlattı.

Altınöz, gazetecilere, il genelindeki bütün köylere giderek vatandaşlara ulaşacaklarını, sorunların yerinde tespit edilerek anında çözüleceğini kaydetti.

Gitmedikleri az sayıda köy kaldığını aktaran Altınöz, her girdikleri eve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini, yapacakları ve yaptıkları projeleri anlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Cumhur Ünal Safranbolu Eskipazar Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title