Karabük haber! Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük haber! Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Karabük haber! Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Karabük yerel gündem haberine göre Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

E.M.K. yönetimindeki 78 AJ 163 plakalı otomobil, Safranbolu Emek Mahallesi Paşapınarı Caddesi'nde, A.K. idaresindeki 78 AAB 985 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 78 AAB 985 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobiller ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Eskipazar Mermer Mahallesi'ndeki kazada ise N.A'nın (71) kullandığı 78 AY 345 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle bir binanın istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü yaralandı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title