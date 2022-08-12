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Karabük haber | Karabük'teki gölette 15 ve 18 kilogram ağırlığında sazan yakalandı

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Karabük haber | Karabük'teki gölette 15 ve 18 kilogram ağırlığında sazan yakalandı

Karabük habere göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, gölette balık tutan bir kişinin oltasına 15 ve 18 kilogram ağırlığında iki sazan takıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, gölette balık tutan bir kişinin oltasına 15 ve 18 kilogram ağırlığında iki sazan takıldı.

İsmetpaşa mevkisindeki gölette oltayla balık tutan Nihat Can Çengel bir süre sonra oltasının hareket ettiğini fark etti.

Oltaya takılan 18 kilogram ağırlığındaki pullu sazanı çıkaran Çengel, bir süre sonra 15 kilogramlık bir sazan daha yakaladı.

Hobi amaçlı balık tuttuğunu belirten Çengel balıkları yeniden göle bıraktı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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