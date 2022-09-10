Karabük haber: Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri bilgilendirildi Güncel Haberler Karabük haber... Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi servis şoförlerine ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Karabük'te yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi servis şoförlerine ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Paydaş kurumların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 83 okul servis şoförü ile 41 rehber personel eğitim aldı. Gençlerin ve çocukların güvenli şekilde eğitim öğretimlerinin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük haber: Karabük'te yeni eğitim sezonu öncesi servis şoförleri bilgilendirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.