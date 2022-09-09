Karabük haber! Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Karabük gündem haberi | Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 980 gram esrar ele geçirildi, adreste bulunan Ş.A ve A.R gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karabük Güncel Haberler

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