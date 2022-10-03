Karabük haber! Karabük'te Türk Kızılay üyeleri sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Güncel Haberler Karabük haber: Türk Kızılay Karabük Kadın Teşkilatı üyeleri, Safranbolu ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi. Türk Kızılay Karabük Kadın Teşkilatı üyeleri, Safranbolu ilçesinde sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi. Tarihi Çarşı'da bir araya gelen Kızılay üyeleri ve gönüllüler, "sağlığa yürüyoruz" sloganıyla Tabakhane'ye kadar yürüdü. Katılımcılara yürüyüş sonrası maden suyu, meyve ve simit ikram edildi. Türk Kızılay Karabük Kadın Teşkilatı Başkanı Fatma Zehra Acar, yaptığı açıklamada, her geçen gün oturarak daha fazla zaman geçirildiğini söyledi. Hareketsiz yaşam tarzının sağlığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Acar, etkinlikle gündelik hayatın içine fiziksel aktivitenin entegre edilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Karabük Kızılay Dünya Güncel Haberler

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