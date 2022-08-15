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Karabük haber: Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

Karabük haberleri: Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur gece itibariyle etkili oldu.

Karabük'te şimşekler geceyi aydınlattı

KARABÜK - Karabük'te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur gece itibariyle etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Gece yarısı itibariyle yağış öncesinde başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin görsel görsel şölen sunduğu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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