Karabük haber... Karabük'te polis ekipleri öğrencilere okul çantası dağıttı Güncel Haberler Karabük yerel gündem haberine göre Karabük'te polis ekipleri, bir hayırseverin desteğiyle öğrencilere okul çantası dağıttı. Karabük'te polis ekipleri, bir hayırseverin desteğiyle öğrencilere okul çantası dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde dezavantajlı konumda bulunan mahallelerde oturan öğrenciler unutulmadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk ve ortaokullarda eğitim gören çocuklara bir hayırseverin desteğiyle okul çantası dağıttı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu 12 Eylül Darbesi Karabük Güncel Haberler

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