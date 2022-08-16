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Park halindeki minibüs yandı

Karabük'te hastane bahçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

Karabük'te hastane bahçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan ve plakası öğrenilemeyen minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı fark eden hastane çalışanları, yangın tüpleri ile müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında, minibüste hasar oluştu.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Güncel Haberler

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