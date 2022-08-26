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Karabük haber... Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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Karabük haber... Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çötler köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.A. (53) F.I. (47) ve R.P'yi (59) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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