Karabük haber... Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı Güncel Haberler Karabük haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çötler köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, A.A. (53) F.I. (47) ve R.P'yi (59) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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