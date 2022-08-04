Son dakika gündem: Demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu Son dakika haberi: Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü Kaza sonrası aracın görüntüsü Kaza yerinden detaylar Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı yara... Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü Kaza sonrası aracın görüntüsü Kaza yerinden detaylar Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Atatürk Mahallesi Çelik Gülersoy Caddesi'nde refüjdeki demir korkuluklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / Orhan Kuzu Safranbolu Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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