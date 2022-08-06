Karabük haber: Karabük'te atlara binen gelin ve damat şehir turu attı Karabük gündem haberine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde gelin ve damat, düğün öncesi atlara binerek davul zurna eşliğinde şehir turu yaptı. Karabük'ün Eflani ilçesinde gelin ve damat, düğün öncesi atlara binerek davul zurna eşliğinde şehir turu yaptı. İlçede dünyaevine girmeye hazırlanan Mücahit Tokan ile Fatma Alak çifti, düğünlerini geleneksel şekilde yapmak istedi. Kız evine atla giden Tokan, gelini aldıktan sonra ata bindirdi. Ellerindeki Türk bayraklarıyla davul zurna eşliğinde caddelerde dolaşan çifti görenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kaymakamlık önünde attan inerek gelin aracına binen çift, daha sonra konvoy halinde düğün salonuna gitti. Güncel AA / Orhan Kuzu Karabük Güncel Haberler

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