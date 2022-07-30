Karabük haber... Karabük'te ağaç dalına konan arılar kovana alındı
Karabük gündem haberi: Karabük'te bir ağacın dalına konan çok sayıda arı kovana alındı.
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Karabük'te bir ağacın dalına konan çok sayıda arı kovana alındı.
Kovanlarından ayrılan ve yuvalanacak yer bulamayan arılar, Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir ağacın dalına kondu.
Arıların ağaç dalına yuvalandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Koruyucu kıyafet giyen bir kişi, arıları bulunduğu yerden alarak kovana yerleştirdi.
AA / Orhan Kuzu - Güncel