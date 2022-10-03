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Karabük haber | Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı

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Karabük haber | Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısı yapıldı

Karabük gündem haberi | Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Sözen, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 2005'ten 2022'ye kadar toplamda 274 milyon 865 bin lira ödeneğin Karabük'e tahsis edildiğini belirtti.

Ödeneklerle 1562 proje gerçekleştirdiklerini bildiren Sözen, "Bu yıl içerisinde de peş peşe ödenekler ilimize tahsis edildi. Toplamda 98 milyon 763 bin lira ödenekle yola çıktık. Bu ödeneklerle bu yıl içerisinde 24 yol, 36 içme suyu ve bir sulama olmak üzere 61 proje hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.

Sözen, bu yıl içerisinde 161,8 kilometre sıcak asfaltı köy yollarına sereceklerini belirterek, İl Özel İdaresi müdürlükleri ile personellerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Ahmet Sözen Karabük Güncel Haberler

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