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Karabük haber | Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi

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Karabük haber | Karabük Demir Kartal GSK başkanlığına Ziya Yalçın seçildi

Karabük yerel gündem haberine göre Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünün (GSK) başkanı Ziya Yalçın oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünün (GSK) başkanı Ziya Yalçın oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon 'hedef süper lig' parolası ile yola çıkan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'ne başkan seçilen Ziya Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevleri hayırlı olsun. Tüm taraftarlarımızı 2022-2023 sezonundaki maçlarımıza bekliyoruz." ifadesi kullanıldıb

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın da kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

basketbol gençlik Karabük Güncel Haberler

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