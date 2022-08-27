Karabük haber! Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü Güncel Haberler Karabük haberleri: AK Parti Karabük 22. dönem milletvekillerinden Hasan Bilir'in babası son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Karabük 22. dönem milletvekillerinden Hasan Bilir'in babası son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Karabük kurucu il başkanı da olan Bilir'in babası Nurettin Bilir'in cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi. Cenaze namazına, Bilir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Bilir'in naaşı, Safranbolu ilçesindeki aile kabristanlığına defnedildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Milletvekili Hasan Bilir Karabük Cami Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük haber! Eski AK Parti Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in acı günü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.