Karabük haber... AK Parti Karabük heyeti, Safranbolu'da vatandaşlarla buluştu Karabük yerel gündem haberine göre AK Parti Karabük heyeti, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Safranbolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Karabük heyeti, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Safranbolu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve partililerden oluşan heyet, Karıt, Bostanbükü, Navsaklar, Kuzyaka, Hacılar, Öte ve Köse köylerini ziyaret etti. Köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek yatırımları anlatan heyet, sorun ve talepleri dinledi. Öte yandan Altınöz ile il ve ilçe yönetimi, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile iş adamı Adnan Çebi, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne atanan Yasin Devrim'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Güncel AA / Ahmet Özler Milletvekili Cumhur Ünal Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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