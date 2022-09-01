Karabük gündem: Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti

Karabük haberlerine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti.

Vali Gürel, Yenice Kaymakam Vekili olarak görevlendirilen Gizem Yandımata'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yandımata, nazik ziyareti için Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Daha sonra Yandımata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam ve Yenice Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahri Kara ile Şeker Kanyonu ile İncebacaklar köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Gürel, yetkililerden bilgiler aldı.