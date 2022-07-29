Karabük gündem: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Karabük gündem: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Karabük gündem: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Karabük gündem haberine göre Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayanı köyünde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 62 sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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