Karabük gündem: Karabük'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı Edinilen Karabük gelişmesine göre Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bir süre takip ettikleri B.M'nin üzerinde yaptıkları aramada 356 sentetik uyuşturucu hap buldu. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alınırken, daha öncede aynı suçtan yargılandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Ahmet Özler - Güncel Güncel Haberler

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